Notizie simili

Trova di seguito i nuovi orari delle tue linee 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del territorio di Grand Versailles validi dal 1 al 27 agosto 2023
Maggiori informazioni in tempo reale sul sito web di Île-de-France Mobilités e sull'account Twitter: @Versailles_IDFM
A Grand Versailles, nuovi orari sulle linee 1, 2, 3, 4, 5 e 6
