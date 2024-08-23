Notizie simili

Vai dietro le quinte delle tue linee di autobus in una visita guidata!

Il 18, 21 e 22 settembre 2024, partecipa a una visita guidata del Centro operativo degli autobus di Marne-la-Vallée

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?

In occasione della Giornata del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2024, Île-de-France Mobilités vi invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus del vostro territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno a temi come l'operazione, il posto di comando centralizzato, la flotta di autobus, Autobus a metano...

Incontra i nostri team presso il Centro operativo degli autobus di Bailly-Romainvilliers durante una sessione:

Mercoledì 18 settembre 2024:

  • Sessione dalle 13:30 alle 15:00
  • Sessione dalle 17:30 alle 19:00

Sabato 21 settembre 2024:

  • Sessione dalle 10:00 alle 11:30
  • Sessione dalle 16:00 alle 17:30

Domenica 22 settembre 2024:

  • Sessione dalle 14:00 alle 15:30
  • Sessione dalle 16:30 alle 18:00
Registrati qui fino a lunedì 9 settembre!

Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.

Vi aspettiamo a:

Centro operativo Autobus BAILLY-ROMAINVILLIERS

1 RUE SAINT JACQUES

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Accesso BUS: linea 34 fermata Les Marmousets + 15 minuti a piedi

Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.

Una navetta sarà a vostra disposizione alla stazione di Val d'Europe per lasciarvi al luogo di visita. Ti risponderemo per i dettagli.

Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @MLV_IDFM 

