Notizie simili

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione della Giornata del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2024, Île-de-France Mobilités vi invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus del vostro territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno a temi come l'operazione, il posto di comando centralizzato, la flotta di autobus, Autobus a metano...
Incontra i nostri team presso il Centro operativo degli autobus di Bailly-Romainvilliers durante una sessione:
Mercoledì 18 settembre 2024:
- Sessione dalle 13:30 alle 15:00
- Sessione dalle 17:30 alle 19:00
Sabato 21 settembre 2024:
- Sessione dalle 10:00 alle 11:30
- Sessione dalle 16:00 alle 17:30
Domenica 22 settembre 2024:
- Sessione dalle 14:00 alle 15:30
- Sessione dalle 16:30 alle 18:00
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo Autobus BAILLY-ROMAINVILLIERS
1 RUE SAINT JACQUES
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Accesso BUS: linea 34 fermata Les Marmousets + 15 minuti a piedi
Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.
Una navetta sarà a vostra disposizione alla stazione di Val d'Europe per lasciarvi al luogo di visita. Ti risponderemo per i dettagli.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @MLV_IDFM