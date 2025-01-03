Notizie simili

Visita il Centro operativo degli autobus di Vaux-le-Pénil e scopri come funziona. Ci vediamo domenica 21 settembre dalle 9:30 alle 11:00 o dalle 11:30 alle 13:00.
Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione delle Giornate del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités vi invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus (COB) del vostro territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti : la professione di autista, l'officina di manutenzione, il Posto di Comando Centralizzato (PCC), la flotta e molto altro!
Incontra i nostri team al COB di Vaux-le-Pénil domenica 21 settembre dalle 9:30 alle 11:00 o dalle 11:30 alle 13:00.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo autobus di Vaux-le-Pénil
400 Rue des 3 Tilleuls, 77000 Vaux-le-Pénil
Accesso BUS: linea 3607 fermata Foch Niepce + 5 minuti a piedi
Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X: @Melun_IDFM