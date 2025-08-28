Notizie simili

Visita il Centro operativo degli autobus di Bailly-Romainvilliers e scopri come funziona. Mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025
Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione delle Giornate del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités vi invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus (COB) del vostro territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti : la professione di autista, l'officina di manutenzione, il Posto di Comando Centralizzato (PCC), la flotta e molto altro!
Incontra i nostri team al COB di Bailly Romainvilliers mercoledì 17 settembre 2025 dalle 13:30 alle 15:30 o dalle 16:30 alle 18:30; sabato 20 settembre dalle 10:00 alle 12:00 o dalle 14:00 alle 16:00 e domenica 21 settembre dalle 14:00 alle 16:00 o dalle 16:30 alle 18:30.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo Autobus Bailly-Romainvilliers
1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers
- Accesso BUS: linee 2231 o 2234 fermata Les Marmousets + 15 minuti a piedi
oppure
- Navette private dalla stazione di Val d'Europe 20 minuti prima dell'inizio (piattaforma della linea 2292). Ritorno incluso alla stazione di Val d'Europe
oppure
- Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto