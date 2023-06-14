Notizie simili

Dal 1° agosto, scopri le tue possibilità di viaggio con i tuoi 2 nuovi autobus serali:
- Da Fontainebleau-Avon, dalle 22 in staffetta delle linee 1, 4 e 8
- Dalla serata di Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons, all'arrivo dei treni delle 21:00 e delle 21:30 in staffetta delle linee 205 e 207
Come funziona il bus serale?
- Alla stazione, l'autobus attende l'arrivo del treno prima di partire.
- Durante la salita, il passeggero indica al conducente il nome della fermata in cui desidera andare.
- L'itinerario sarà poi definito in base alle soste richieste dai passeggeri a bordo.
- Tutti i biglietti di trasporto validi in Ile-de-France sono accettati sull'autobus.
Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval fino al 31 luglio 2023)