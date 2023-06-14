Notizie simili

Dal 1° agosto, le tue linee di autobus si evolvono per offrirti:
- Collegamenti più numerosi, diretti e veloci
- Percorsi più semplici
- Migliore accesso alla stazione di Fontainebleau-Avon e all'ospedale
- Un'offerta TàD più attraente
- Una nuova offerta serale con la creazione di due nuove linee Fontainebleau-Avon e Moret-Veneux-les-Sablons
- Una nuova offerta notturna con la creazione della linea N137 in direzione Parigi
Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval fino al 31 luglio 2023)