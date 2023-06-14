Notizie simili

Scopri la tua nuova offerta di autobus sul territorio di Fontainebleau - Moret

Dal 1° agosto, le tue linee di autobus si evolvono per offrirti:

  • Collegamenti più numerosi, diretti e veloci
  • Percorsi più semplici
  • Migliore accesso alla stazione di Fontainebleau-Avon e all'ospedale
  • Un'offerta TàD più attraente
  • Una nuova offerta serale con la creazione di due nuove linee Fontainebleau-Avon e Moret-Veneux-les-Sablons
  • Una nuova offerta notturna con la creazione della linea N137 in direzione Parigi

Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr e sull'account Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval fino al 31 luglio 2023)

Cosa c'è di nuovo a Fontainebleau - Moret

