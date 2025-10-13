Notizie simili

- 6502: aggiunta di 2 viaggi di andata e ritorno la domenica mattina dalle 5:30 alle 6:00.
- 6522: servizio alla "Gare des Mureaux" su tutte le corse verso il Lycée François Villon.
- 6533: La gara delle 7:56 è integrata nella linea 6560.
- 6534: un nuovo percorso unico della linea nel comune di Poissy con un potenziamento e un migliore servizio del Campus PSG.
- 6553: prolungamento della corsa delle 16:00 fino alla fermata "La Chapelle" e della corsa delle 18:20 alla partenza del "Lycée Le Corbusier".
- 6555: un unico percorso nella città di Poissy e una partenza ritardata della linea alla fermata "Saint-Exupéry" in direzione del Lycée le Corbusier.
- 6559: servizio alla fermata "Gare de Conflans" in direzione di Saint-Germain-en-Laye.
- 6560: prolungamento della gara delle 17:10 fino alla Gare des Mureaux e modifica del percorso delle gare delle 8:20 e delle 16:10.
- 6561: capolinea della corsa delle 12:45 di mercoledì a mezzogiorno alla fermata "Port Maron" e serve le fermate "Lycée Vaucanson", "Espace des habitants" e "Bougimonts". Servizio alla fermata "Cherbourg" situata sul percorso.
- 6562: prolungamento della gara delle 15:40 tutti i giorni al "Mairie de Tessancourt".
- 6570: aggiunta della fermata "Porte du May" in direzione di Saint-Germain-en-Laye e aggiunta della fermata "Clos du Val d'Or" in direzione di Les Mureaux.
- 6571: estensione di diverse corse alla "Gare de Poissy" e rimozione del capolinea alla fermata "Le Cep".
- 6575: semplificazione e creazione di corse più dirette dalla frazione di Marsinval e Brezolles.
- 6577: istituzione di un unico percorso in 2 direzioni di traffico e capolinea alla fermata "Allée des Clairières". Servire la fermata "République" in sostituzione della fermata "Gare de Saint-Germain-en-Laye".
- 6580: aggiunta del servizio alla fermata "Clos du Val d'Or".
- 6590: servizio alla fermata "Parvis Gare" in direzione Stellantis.
- 6593: un nuovo percorso per un servizio più diretto con un rinvio di alcune fermate sulla 6595 e l'aggiunta delle fermate "Eglise de Bouaflé" (verso Poissy), "Balto" (verso Aubergenville, "Pré Seigneur", "République", "Clos des Bois" e "Gare Nord de Poissy".
- 6594: servizio complementare alle fermate "Les Fleurs" e "Château Vanderbilt".
- 6595: un nuovo percorso per un servizio più diretto con un rinvio di alcune fermate sulla 6593 e l'aggiunta delle fermate "Les Bosquets", "Avenue Foch/Rodin" (direzione Poissy), "Gare des Mureaux – RD 43", "Gare Nord de Poissy", "Gros Murs – Bords de Seine" (direzione Les Mureaux) e "Avenue Foch - Perclairs" (direzione Aubergenville).
- Trasporto su richiesta: estensione della zona sud alle fermate di Brezolles e Marsinval a Vernouillet con 4 fermate aggiuntive: Agrippa d'Aubigné, Brezolles, Charles d'Orléans e Philippe de Beaumanoir. Aggiunta del servizio di nuovi punti di interesse: Centre Commercial - Route Renault a Flins, Family Village Shopping a Aubergenville, Gare de Vernouillet-Verneuil, Le Petit Moulin a Chapet e Vigne Blanche a Les Mureaux.
- Bus serale: aggiunte fermate complementari a Carrières-sous-Poissy: Alexis Quennet, Champfleury, Château d'Eau, Claude Monet, Île de la Dérivation, La Fourche, Les Côteaux, Pont Neuf, Ronceray, Sainte-Honorine e Stade Mézières e a Poissy Est: Ernest Lavisse, Foch Constanti, Foch Flament, Foch Justice, Grande Ceinture, La Bruyère, Orée du Bois e Sainte-Anne.
- 7819: dal lunedì al venerdì, partenze mattutine da Les Mureaux e gare aggiuntive. Un rafforzamento dell'offerta il sabato pomeriggio e la creazione di un'offerta di trasporto la domenica.
Evoluzioni dal 5 gennaio 2026 sul tuo territorio Poissy – Les Mureaux!
A partire dal 5 gennaio 2026, alcune linee nel tuo territorio Poissy – Les Mureaux si stanno evolvendo. Scopri subito questi sviluppi.