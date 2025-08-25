Notizie simili

Cosa cambia dal 1° settembre 2025:

Le linee 2341 e 2342 si stanno evolvendo per offrire orari prolungati, ora disponibili tutto l'anno, e non più solo durante i periodi scolastici.

Sarai in grado di raggiungere il centro di Lizy-sur-Ourcq più facilmente nei giorni feriali, prima delle 9:00 e dopo le 15:30, senza ricorrere al TàD Ourcq Est.

E per il TàD Ourcq Est?

Rimane accessibile dal lunedì al sabato , su prenotazione con orario libero dalle 9 alle 15.30 , da o per Lizy-sur-Ourcq .

, su dalle , da o per . L'offerta del sabato mattina dalle 6 alle 7 rimane invariata. Questo servizio è disponibile solo a Lizy-sur-Ourcq e durante i periodi scolastici .

e . Le fermate Marnoue-les-Moines, Chivres, Vassey, Vaux, Hervilliers e CFA sono servite solo dalle 9:00 alle 15:30 nei giorni feriali. Il servizio di queste fermate il sabato non viene modificato: sono servite in orario libero dalle 6 alle 7 e dalle 9 alle 15.30.

Per ulteriori informazioni, trova gli orari delle tue linee 2341-2342 e Transport on demand qui sotto: