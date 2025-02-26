Notizie simili

Al fine di migliorare la regolarità delle vostre linee, sono stati effettuati studi sui tempi di percorrenza su diverse linee nel territorio di Meaux et Ourcq al fine di adattarsi alla vostra vita quotidiana e permettervi di viaggiare in completa serenità.
Modifiche a partire da lunedì 3 marzo 2025:
- Per le linee regolari A, B, D, R, S, 19 : nuovi orari adattati per una migliore regolarità durante il giorno.
- Per le linee scolastiche ES, FS, MS, QS, 4C e 22 : orari modificati per migliorare il servizio scolastico.
- Per la linea G, la partenza delle 18:00 da Gare de Meaux è anticipata di 10 minuti per migliorare la connessione con il treno P. Anche la partenza delle 17:56 dagli Hauts de Chantereine è anticipata di 10 minuti.
- Per la linea 777: servizio semplificato in direzione ritorno dalle 11:49. Infatti, le corse serviranno le fermate Chauconin-Neufmontiers Eglise Saint Saturnin e Villeroy Centre prima di scendere a Charny.