Notizie simili

Prendi le linee di autobus Grand Versailles e vuoi contribuire a migliorare la qualità del servizio?
Viaggi regolarmente sul territorio della Grand Versailles. Siete quindi ambasciatori quotidiani di un migliore trasporto pubblico.
Questo sistema è stato istituito dall'Associazione FNAUT (Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti) in collaborazione con Île-de-France Mobilités e i vettori.
Come funziona?
- Accedi al sito web dell'associazione FNAUT (tramite il link sottostante):
- Vai alla sezione: "Indicatori di linea". Quindi, seleziona "Fai una testimonianza".
- Basta compilare il modulo cliccando sul territorio "Grand Versailles", scegliendo la linea, la data, l'ora, la fermata e il criterio.
- Infine, clicca su "invia"!