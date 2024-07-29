Notizie simili

Sulla strada per le competizioni equestri a Versailles dal 27 luglio al 6 agosto 2024

Dal 27 luglio al 6 agosto 2024, gli eventi equestri di Dressage, Cross Country e Sauts d'Ostacles si svolgeranno presso l'Etoile Royale nel parco della Reggia di Versailles.

Prima o dopo aver ammirato i nostri campioni, fai una passeggiata a Versailles:

  • Cathédrale Saint-Louis e Hôtel de Madame Du Barry con le linee 6203 e 6210 fermata "Tournelles",
  • Eglise Notre Dame con le linee 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 o 6214 fermata "Notre Dame",
  • Eglise Saint-Symphorien con le linee 6205 e 6206 fermata "Saint-Symphorien",
  • Municipio con le linee 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214 fermata "Prefettura".

Un corso reale ti aspetta!

Partenza dalla stazione ferroviaria Château Rive Gauche o dall'Ufficio del Turismo, avenue du Général de Gaulle a Versailles.

Goditi anche il mercato di Notre-Dame, il luogo perfetto per acquistare prodotti locali di qualità e poi fare un picnic reale nel parco del castello!

  • Linee 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, fermata "Place du Marché Notre Dame"

Orari di apertura del mercato:

Halles Notre-Dame (mercato coperto)

  • Dal martedì al sabato dalle 7 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30
  • Domenica dalle 7 alle 14
  • Chiuso il lunedì

Carré Notre-Dame (mercato all'aperto)

  • martedì, venerdì e domenica dalle 7:30 alle 14:00

Mercato non alimentare

  • mercoledì, giovedì e sabato dalle 11 alle 19.30

