Notizie simili

Dal 27 luglio al 6 agosto 2024, gli eventi equestri di Dressage, Cross Country e Sauts d'Ostacles si svolgeranno presso l'Etoile Royale nel parco della Reggia di Versailles.
Prima o dopo aver ammirato i nostri campioni, fai una passeggiata a Versailles:
- Cathédrale Saint-Louis e Hôtel de Madame Du Barry con le linee 6203 e 6210 fermata "Tournelles",
- Eglise Notre Dame con le linee 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 o 6214 fermata "Notre Dame",
- Eglise Saint-Symphorien con le linee 6205 e 6206 fermata "Saint-Symphorien",
- Municipio con le linee 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214 fermata "Prefettura".
Un corso reale ti aspetta!
Partenza dalla stazione ferroviaria Château Rive Gauche o dall'Ufficio del Turismo, avenue du Général de Gaulle a Versailles.
Goditi anche il mercato di Notre-Dame, il luogo perfetto per acquistare prodotti locali di qualità e poi fare un picnic reale nel parco del castello!
- Linee 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, fermata "Place du Marché Notre Dame"
Orari di apertura del mercato:
Halles Notre-Dame (mercato coperto)
- Dal martedì al sabato dalle 7 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30
- Domenica dalle 7 alle 14
- Chiuso il lunedì
Carré Notre-Dame (mercato all'aperto)
- martedì, venerdì e domenica dalle 7:30 alle 14:00
Mercato non alimentare
- mercoledì, giovedì e sabato dalle 11 alle 19.30