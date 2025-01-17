Notizie simili

[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕



Letture itineranti sul territorio #PaysBriard con il progetto "En Mots'bilité"! 🚌



Un'esperienza originale che mescola #mobilité e #culture per riscoprire la lettura... altrimenti!



Île-de-France Mobilités, unisce le forze con i "#BRIKILIZ " durante un evento unico e unico.



Chi sono i "#BRIKILIZ "?

È un collettivo di volontari appassionati di lettura che esiste da più di 20 anni. Organizzano orchestre di lettura a domicilio, in strutture scolastiche, extrascolastiche, associative o con la prima infanzia.



È a bordo di un veicolo Île-de-France Mobilités , che quindici persone privilegiate potranno godere di letture ad alta voce e riscoprire la loro città in modo diverso.



Questo progetto co-costruito con la #médiathèque l'île aux trésors di Brie-Comte-Robert mira a (ri)scoprire il piacere di ascoltare testi letti in orchestra.



L'evento si svolgerà il:

📆Sabato 30 maggio

🕦Dalle ore 10



Percorso del mini bus:

📍La partenza sarà nel parco del municipio di Brie-Comte-Robert poi il veicolo si fermerà nei seguenti 4 punti: Jardin de la Friche, Château, chemin des roses alla Médiathèque dove verrà condiviso un "bicchiere di amicizia".



i️Informazioni e iscrizioni presso la Médiathèque de Brie-Comte-Robert

Telefono : 01 60 62 64 39