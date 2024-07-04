Notizie simili

Ricordati di rinnovare il tuo pacchetto Imagine R!

La fine dell'anno scolastico si avvicina e anche le vacanze estive, per partire con la mente leggera, ricordatevi subito di (ri)iscrivervi!

Cos'è il pacchetto Imagine R?

Il pacchetto imagine R accompagna i giovani della regione parigina sotto i 26 anni per viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France.

  • Questo è il biglietto di trasporto più economico se viaggi regolarmente
  • Offre un risparmio del 50% rispetto ai prezzi del pacchetto Navigo Annual.
  • È un pacchetto "tutte le zone" che ti consente di viaggiare su tutta la rete dell'Île-de-France, tutti i giorni della settimana, senza limiti.
  • Dà accesso a tutti i modi di trasporto: autobus, tram, metropolitana, RER, treno e autobus notturno (ex-noctilien), ad eccezione delle navette Orlyval, Filéo, TGV nell'Île-de-France e reti ferroviarie al di fuori dell'Île-de-France.
Scopri + sul pacchetto imagine R e i suoi vantaggi qui

Lo sapevate?

Il dipartimento della Val d'Oise concede, a determinate condizioni, il rimborso di una parte del pacchetto.

Verifica la tua idoneità nel simulatore qui

