Notizie simili

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione della Settimana della mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités ti invita a una visita guidata del Centro operativo degli autobus nella tua zona per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno a una visita al deposito degli autobus, alla scoperta dei mestieri e molte altre attività arricchenti.
Incontra i nostri team presso il Centro operativo di Poincy Bus mercoledì 17 settembre 2025 dalle 14:00 alle 16:00.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo a:
Centro operativo Bus da Poincy a 15 rue de la Briqueterie, 77470 Poincy
- Accesso con la linea TAD
- Parcheggio visitatori per coloro che desiderano venire in auto
Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter) @MeauxOurcq_IDFM