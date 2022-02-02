Notizie simili

14 febbraio 2022, San Valentino

Diglielo sull'autobus

In occasione di San Valentino 2022, la tua rete di autobus ti offre di trasmettere le tue dichiarazioni sugli schermi degli autobus durante la giornata del 14 febbraio.

COME POSSO FARE?

È molto semplice, inviaci un messaggio privato su Twitter @Senart_IDFM:

> Il tuo nome

> Il nome del destinatario

> Il messaggio da trasmettere (massimo 200 caratteri)*

> La linea di autobus interessata

>>> Prima del 10 febbraio 2022 

I primi 3 messaggi ricevuti da ogni riga verranno trasmessi e riceverai una notifica della pubblicazione effettiva.

*Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi messaggio ritenuto inadeguato.

Unisciti a noi su Twitter@Senart_IDFM
(c) foto Franck DUNOUAU

A San Valentino diteglielo sull'autobus

