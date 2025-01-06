Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio del Vexin
Perché cambia il numero della tua linea di autobus?
La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero. Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico.
Come orientarsi nei nuovi numeri?
Sul territorio del Vexin, tutte le tue linee sono ora rinominate dal prefisso "11" (esempio: la linea 95-05 diventa la linea 1101).
In tutta l'Île-de-France, alle linee Express verrà assegnato un codice del loro dipartimento seguito da un numero specifico (esempio: la linea Express 95-04 diventa la linea 9504). Tali modifiche entreranno in vigore il 5 gennaio 2026. Solo gli autobus notturni e Transport on Demand (TàD) rimangono invariati.
Cosa ti porterà questo nuovo numero?
Sarai in grado di trovare la tua linea più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!
Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.
Novità sulle tue linee del Vexin
Nuovi servizi, itinerari semplificati...
- Una nuova linea 1104 diretta tra Mantes-la-Jolie e Magny-en-Vexin, e il servizio al liceo Condorcet (Limay).
- Due nuove linee Express:
- 9513 : Collegamento diretto tra Argenteuil e Cergy Préfecture con il servizio dei principali centri occupazionali e di studio di Cergy e Argenteuil.
- 9514 : Collegamento diretto tra la stazione di Cergy Préfecture e il centro della città di Chars che offre un collegamento veloce con il treno J alla stazione di Chars.