Notizie simili

Il 5 gennaio 2026, l'offerta di trasporto del Vexin si evolve!

Dal 5 gennaio 2026 le tue linee cambiano numero sul territorio del Vexin. Tutte le tue linee sono ora rinominate dal prefisso "11" (esempio: la linea 95-05 diventa la linea 1101). In tutta l'Île-de-France, alle linee Express verrà assegnato un codice del loro dipartimento seguito da un numero specifico (esempio: la linea Express 95-04 diventa la linea 9504).

Le tue linee si evolvono e cambiano numero.

Una nuova numerazione sul territorio del Vexin

Perché cambia il numero della tua linea di autobus?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero. Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Come orientarsi nei nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico.

Sul territorio del Vexin, tutte le tue linee sono ora rinominate dal prefisso "11" (esempio: la linea 95-05 diventa la linea 1101).

In tutta l'Île-de-France, alle linee Express verrà assegnato un codice del loro dipartimento seguito da un numero specifico (esempio: la linea Express 95-04 diventa la linea 9504). Tali modifiche entreranno in vigore il 5 gennaio 2026. Solo gli autobus notturni e Transport on Demand (TàD) rimangono invariati.

Cosa ti porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.

Novità sulle tue linee del Vexin

Nuova linea Express

Nuovi servizi, itinerari semplificati...

  • Una nuova linea 1104 diretta tra Mantes-la-Jolie e Magny-en-Vexin, e il servizio al liceo Condorcet (Limay).
  • Due nuove linee Express:

- 9513 : Collegamento diretto tra Argenteuil e Cergy Préfecture con il servizio dei principali centri occupazionali e di studio di Cergy e Argenteuil.

- 9514 : Collegamento diretto tra la stazione di Cergy Préfecture e il centro della città di Chars che offre un collegamento veloce con il treno J alla stazione di Chars.

