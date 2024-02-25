Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio della Marna e della Senna

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio Marne et Seine, tutte le linee ora iniziano con 4 e quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare il cambiamento (esempio: 1 diventa 431, linea 2 diventa 432, ecc.).

Cosa ti porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.