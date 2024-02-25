Notizie simili

L'8 aprile 2024, le tue linee di autobus cambiano numero sul territorio di Marne et Seine

Nuova numerazione e nuovi servizi per le vostre linee nel territorio della Marna e della Senna.

Presentazione generale dei cambiamenti nel territorio della Marna e della Senna

Una nuova numerazione sul territorio della Marna e della Senna

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio Marne et Seine, tutte le linee ora iniziano con 4 e quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare il cambiamento (esempio: 1 diventa 431, linea 2 diventa 432, ecc.).

Cosa ti porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.

Tabella delle corrispondenze

Opuscolo riassuntivo

Ma anche nuovi servizi e + autobus sulle tue nuove linee 427, 429 e 430

Le tue linee J1 e J2 diventano la linea 427: scopri di più qui!
Le tue linee O1 e O2 diventano linee 429 e 430: scopri di più qui! : scopri di più qui!
Ulteriori informazioni sulla rinumerazione regionale

