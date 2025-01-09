Notizie simili

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Île-de-France Mobilités organizza ancora una volta una raccolta di giocattoli a bordo del Christmas Bus sul territorio del Pays Briard!

Un autobus decorato con colori festivi attraversa diverse città per raccogliere giocattoli per i bambini di diverse associazioni (Secours Catholique-Caritas France, APF France handicap e Les Restos du Coeur). Questa azione di solidarietà, organizzata con il sostegno di associazioni locali e partner impegnati, fa appello alla generosità degli abitanti per offrire un magico Natale ad ogni bambino.



Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e per motivi igienici non saranno accettati peluche.

Come ringraziamento, merenda e piccoli doni saranno consegnati da Babbo Natale in persona!!

Mobilitati per questo progetto di solidarietà itinerante a beneficio dei bambini!

Di seguito le date di passaggio dell'autobus di Natale 2025 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:

Villecresnes → 26 novembre e 6 dicembre (15-19) – Place du Haut Marché



Servon → 25 novembre e 3 dicembre (15-19) – Salle Roger Coudert



Varennes-Jarcy → 29 novembre e 30 novembre (15-19) - parcheggio della scuola



Brie-Comte-Robert → 27 novembre e 4 dicembre (15-19) - Parcheggio Hyper U