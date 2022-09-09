Notizie simili

Foto di una giovane donna sorridente con lo slogan della campagna e fare riferimento al sito web di Île-de-France Mobilités per ulteriori informazioni
Collegamenti ferroviari migliorati
Su tutte le linee che servono le stazioni, i collegamenti bus/treno sono migliorati:
- Alla stazione di Melun sono privilegiati i collegamenti con i treni diretti da/per Parigi;
- Nelle stazioni di Ponthierry-Pringy e Cesson i collegamenti con la linea O sono garantiti dalle 9:30 alle 16:00;
- Alla stazione di Livry-sur-Seine, i collegamenti con la linea C sono forniti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 19:30.
Linea G adattata con un servizio migliore
Il percorso della linea G viene modificato con la creazione di una nuova fermata Adrienne Bolland che serve il più vicino possibile alla piattaforma Colissimo.
Questa linea si trasforma sempre in Transport on Demand (TàD Melun Nord) dalle 9:30 alle 16:30 nei giorni feriali e il sabato tutto il giorno dalle 6:30 alle 20:00.