Notizie simili

Orari di apertura dell'anno scolastico
Dal 2 settembre 2024, le tue linee passeranno all'orario invernale!
Per consultarli è molto semplice:
- Accedi a https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digita il numero della tua linea
- Controlla gli orari alla tua fermata direttamente tramite il foglio orario sul palo (disponibile dal 1 settembre) o scansionando direttamente il QR-code alla fermata per ottenere il programma in tempo reale
- Vai al tuo municipio o al tuo autobus per ritirare il tuo volantino (disponibile dal 4 settembre)
Aggiustamenti per il rientro a scuola
Per facilitare i collegamenti autobus/treno:
- La linea 6133 è meglio collegata agli orari della RER C alla stazione di Bièvres
- Le linee 6135 e 6136 sono ricalibrate sugli orari RER alla stazione di Jouy-en-Josas per consentire una migliore corrispondenza
Per un anno scolastico più sereno:
- Gli orari della linea 6173 sono adattati alle uscite del Lycée Sacré Cœur di Versailles
- La linea 6179 è diretta tra Cour de Buc e il Lycée Franco-Allemand / Collège Martin Luther King e non serve più le fermate di Buc
- La linea 6180 non ferma più alla fermata Cour de Buc
Per migliorare la puntualità del servizio al Pont de Sèvres:
- La linea 6142 passa a una frequenza di 15 minuti nelle ore di punta
A causa dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, che iniziano mercoledì 28 agosto, gli orari di alcune linee potrebbero essere adattati. Per scoprire se la tua linea è interessata, puoi:
- Iscriviti agli avvisi della tua linea accedendo a https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus , seleziona il numero della tua linea e clicca sulla campanella "Iscriviti agli avvisi"
- scansionare il QR-code disponibile su ogni foglio orario fermo
- iscriviti all'account X: @VelizyVal_IDFM: https://x.com/VelizyVal_IDFM
Si noti che fino al 9 settembre, la fermata dell'autobus Soir alla stazione Versailles Chantiers viene spostata sulle piattaforme di rue Abbé Rousseaux delle linee 6122 e 6124.
Consigli per viaggiare bene
- Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
- Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
- Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus (pass Navigo, pass easy, carta Imagin'R, se non hai biglietto cambio o biglietto SMS),
- Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
- Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza
- Chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo
- Scendi in sicurezza alla tua fermata.
Buon ritorno a scuola!