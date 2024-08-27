Notizie simili

Trova le notizie del tuo ritorno a scuola e gli impatti sulle tue linee durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024!

Scopri tutte le novità del nuovo anno scolastico,

Visualizzazione degli orari di rientro disponibili

Orari di apertura dell'anno scolastico

Dal 2 settembre 2024, le tue linee passeranno all'orario invernale!

Per consultarli è molto semplice:

  • Accedi a https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digita il numero della tua linea
  • Controlla gli orari alla tua fermata direttamente tramite il foglio orario sul palo (disponibile dal 1 settembre) o scansionando direttamente il QR-code alla fermata per ottenere il programma in tempo reale
  • Vai al tuo municipio o al tuo autobus per ritirare il tuo volantino (disponibile dal 4 settembre)

Aggiustamenti per il rientro a scuola

Per facilitare i collegamenti autobus/treno:

  • La linea 6133 è meglio collegata agli orari della RER C alla stazione di Bièvres
  • Le linee 6135 e 6136 sono ricalibrate sugli orari RER alla stazione di Jouy-en-Josas per consentire una migliore corrispondenza

Per un anno scolastico più sereno:

  • Gli orari della linea 6173 sono adattati alle uscite del Lycée Sacré Cœur di Versailles
  • La linea 6179 è diretta tra Cour de Buc e il Lycée Franco-Allemand / Collège Martin Luther King e non serve più le fermate di Buc
  • La linea 6180 non ferma più alla fermata Cour de Buc

Per migliorare la puntualità del servizio al Pont de Sèvres:

  • La linea 6142 passa a una frequenza di 15 minuti nelle ore di punta

A causa dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, che iniziano mercoledì 28 agosto, gli orari di alcune linee potrebbero essere adattati. Per scoprire se la tua linea è interessata, puoi:

Si noti che fino al 9 settembre, la fermata dell'autobus Soir alla stazione Versailles Chantiers viene spostata sulle piattaforme di rue Abbé Rousseaux delle linee 6122 e 6124.

Consigli per viaggiare bene

  • Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
  • Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
  • Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus (pass Navigo, pass easy, carta Imagin'R, se non hai biglietto cambio o biglietto SMS),
  • Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
  • Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza
  • Chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo
  • Scendi in sicurezza alla tua fermata.

Buon ritorno a scuola!

