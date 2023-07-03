Notizie simili

Dal 31 luglio 2023, la linea 40 TàD è sostituita dalla TàD Ourcq Ouest e dalla TàD Ourcq Est : migliorano i tuoi viaggi nelle ore non di punta e il sabato oltre alle tue linee regolari.

I TàD offrono un servizio semplice e flessibile a tutti previa prenotazione.

Il TàD Ourcq Ouest serve i seguenti comuni:

Douy-la-Ramée

Puisieux

Vincy-Manœuvre

Le Plessis-Placy

May-en-Multien

Lizy-sur-Ourcq

Il TàD Ourcq Est serve i seguenti comuni:

cantone di Coulombs-en-Valois,

Germigny-sous-Coulombs,

Vendrest,

Dhuisy,

Cocherel,

Ocquerre,

Tancrou,

Jaignes

Lizy-sur-Ourcq.

Sostituisce la vecchia linea 61 bis.

Nei giorni feriali, il servizio si adatta alle vostre esigenze in base alle ore del giorno.

Al mattino e alla sera, il TàD consente di essere in coincidenza con il treno P con arrivi e partenze garantiti.

Dalle 9:00 alle 15:30, il servizio si evolve per permetterti di muoverti liberamente.

Il sabato, il tuo ToD è operativo dalle 9:00 alle 16:00.

Il tuo trasporto su richiesta serve tutte le fermate della rete di autobus dei tuoi comuni in base alla loro area in direzione di 4 punti di interesse: