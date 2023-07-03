Notizie simili

Dal 31 luglio 2023, la linea 40 TàD è sostituita dalla TàD Ourcq Ouest e dalla TàD Ourcq Est : migliorano i tuoi viaggi nelle ore non di punta e il sabato oltre alle tue linee regolari.
I TàD offrono un servizio semplice e flessibile a tutti previa prenotazione.
Il TàD Ourcq Ouest serve i seguenti comuni:
- Douy-la-Ramée
- Puisieux
- Vincy-Manœuvre
- Le Plessis-Placy
- May-en-Multien
- Lizy-sur-Ourcq
Il TàD Ourcq Est serve i seguenti comuni:
- cantone di Coulombs-en-Valois,
- Germigny-sous-Coulombs,
- Vendrest,
- Dhuisy,
- Cocherel,
- Ocquerre,
- Tancrou,
- Jaignes
- Lizy-sur-Ourcq.
Sostituisce la vecchia linea 61 bis.
Nei giorni feriali, il servizio si adatta alle vostre esigenze in base alle ore del giorno.
- Al mattino e alla sera, il TàD consente di essere in coincidenza con il treno P con arrivi e partenze garantiti.
- Dalle 9:00 alle 15:30, il servizio si evolve per permetterti di muoverti liberamente.
Il sabato, il tuo ToD è operativo dalle 9:00 alle 16:00.
Il tuo trasporto su richiesta serve tutte le fermate della rete di autobus dei tuoi comuni in base alla loro area in direzione di 4 punti di interesse:
- Collegio Camille Saint-Saëns
- Comune di Lizy-sur-Ourcq
- Stazione ferroviaria di Lizy-sur-Ourcq
- La Piramide
Dai un'occhiata ai tuoi nuovi ToD qui sotto:
Consulta l'orario in vigore dal 31 luglio 2023