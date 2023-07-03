I nuovi TàD del Pays de l'Ourcq stanno arrivando per una maggiore mobilità quotidiana!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 31 luglio 2023, la linea 40 TàD è sostituita dalla TàD Ourcq Ouest e dalla TàD Ourcq Est : migliorano i tuoi viaggi nelle ore non di punta e il sabato oltre alle tue linee regolari.

I TàD offrono un servizio semplice e flessibile a tutti previa prenotazione.

Il TàD Ourcq Ouest serve i seguenti comuni:

  • Douy-la-Ramée
  • Puisieux
  • Vincy-Manœuvre
  • Le Plessis-Placy
  • May-en-Multien
  • Lizy-sur-Ourcq

Il TàD Ourcq Est serve i seguenti comuni:

  • cantone di Coulombs-en-Valois,
  • Germigny-sous-Coulombs,
  • Vendrest,
  • Dhuisy,
  • Cocherel,
  • Ocquerre,
  • Tancrou,
  • Jaignes
  • Lizy-sur-Ourcq.

Sostituisce la vecchia linea 61 bis.

Nei giorni feriali, il servizio si adatta alle vostre esigenze in base alle ore del giorno.

  • Al mattino e alla sera, il TàD consente di essere in coincidenza con il treno P con arrivi e partenze garantiti.
  • Dalle 9:00 alle 15:30, il servizio si evolve per permetterti di muoverti liberamente.

Il sabato, il tuo ToD è operativo dalle 9:00 alle 16:00.

Il tuo trasporto su richiesta serve tutte le fermate della rete di autobus dei tuoi comuni in base alla loro area in direzione di 4 punti di interesse:

  • Collegio Camille Saint-Saëns
  • Comune di Lizy-sur-Ourcq
  • Stazione ferroviaria di Lizy-sur-Ourcq
  • La Piramide

Dai un'occhiata ai tuoi nuovi ToD qui sotto:

Consulta l'orario in vigore dal 31 luglio 2023

Orari TàD Ourcq West e Ourcq East

 -  3.2 MB

Notizie simili