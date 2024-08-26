Notizie simili

I tuoi orari di ritorno a scuola sono disponibili!

Trova i tuoi orari di ritorno a scuola, dal 02 settembre 2024 al 06 luglio 2025.

Visualizzazione degli orari di rientro disponibili

I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati sul portale Île-de-France Mobilités qui.

Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @VYVS_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

