Notizie simili

Dal 28 aprile 2025, gli utenti della linea di autobus 2228 potranno beneficiare di una nuova fermata strategica a "Les Pléiades", situata a Serris. Questa modifica mira a facilitare i collegamenti e migliorare la mobilità nel settore.
D'ora in poi, ogni passaggio della linea 2228 includerà questa fermata, consentendo un collegamento semplificato con le linee 2231, 2234 e 2292. Grazie a questo nuovo servizio, i passeggeri potranno raggiungere facilmente diverse stazioni della rete Ile-de-France, tra cui:
- Marne-la-Vallée Chessy (RER A)
- Val d'Europe (RER A)
- Bussy-Saint-Georges (RER A)
- Tournan-en-Brie (RER E / Linea P)
Inoltre, i passeggeri della linea 2231 avranno l'opportunità di raggiungere Villages Nature, rafforzando i collegamenti con questa destinazione di interesse.
Oltre al suo ruolo di hub di trasferimento, la fermata "Les Pléiades" si trova anche vicino a una zona commerciale, un'area commerciale e residenze alberghiere, offrendo così un facile accesso a molti servizi.
Questa evoluzione fa parte del desiderio di ottimizzare gli spostamenti e offrire ai passeggeri una migliore interconnessione all'interno della rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.