Linea 2228 - Novità sul tuo territorio di Marne-la-Vallée!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Linea 2228 Gare de Torcy <> Gare de Bussy-St-Georges <> Gare de Val d'Europe

Dal 28 aprile 2025, gli utenti della linea di autobus 2228 potranno beneficiare di una nuova fermata strategica a "Les Pléiades", situata a Serris. Questa modifica mira a facilitare i collegamenti e migliorare la mobilità nel settore.

D'ora in poi, ogni passaggio della linea 2228 includerà questa fermata, consentendo un collegamento semplificato con le linee 2231, 2234 e 2292. Grazie a questo nuovo servizio, i passeggeri potranno raggiungere facilmente diverse stazioni della rete Ile-de-France, tra cui:

  • Marne-la-Vallée Chessy (RER A)
  • Val d'Europe (RER A)
  • Bussy-Saint-Georges (RER A)
  • Tournan-en-Brie (RER E / Linea P)

Inoltre, i passeggeri della linea 2231 avranno l'opportunità di raggiungere Villages Nature, rafforzando i collegamenti con questa destinazione di interesse.

Oltre al suo ruolo di hub di trasferimento, la fermata "Les Pléiades" si trova anche vicino a una zona commerciale, un'area commerciale e residenze alberghiere, offrendo così un facile accesso a molti servizi.

Questa evoluzione fa parte del desiderio di ottimizzare gli spostamenti e offrire ai passeggeri una migliore interconnessione all'interno della rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités.

Trova qui tutte le informazioni su questo cambiamento

 -  1.3 MB

Per consultare i nuovi orari della linea al 28 aprile 2025

 -  2.2 MB

Notizie simili