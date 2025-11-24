Notizie simili

Linee Express: autobus moderni per viaggi piacevoli

La flotta della linea 9509 è composta interamente da nuovi veicoli alimentati a gas naturale verde (NGV), accessibili alle persone con mobilità ridotta. I pullman sono dotati di aria condizionata e porte USB che consentono di viaggiare comodamente. I tuoi viaggi con la linea 9509 non saranno solo caratterizzati dalla velocità caratteristica delle linee espresse, ma anche dal risparmio di tempo libero che concedono: viaggia senza lo stress della guida e trasforma un tempo di viaggio in un momento di lavoro o relax!