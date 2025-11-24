Lancio della linea Express 9509 il 1° dicembre 2025

Pubblicato su

Lettura 2 min

La linea Express 9509 collega la stazione di Ermont - Eaubonne a Roissypôle via Garges - Sarcelles. Permetterà di raggiungere l'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle e la zona dell'aeroporto, garantendo al contempo un collegamento con la RER B.

Un nuovo accesso all'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle in solo 1 ora da Ermont - Eaubonne attraverso la stazione di Garges - Sarcelles

L'arrivo della linea espressa 9509 consentirà di raggiungere l'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle (Roissypôle) in connessione con la RER B:

  • In solo 1 ora dalla stazione di Ermont - Eaubonne - in connessione con la RER C e i treni H e J
  • In 23 minuti dalla stazione di Garges Sarcelles - in collegamento con la RER D e il tram T5

La linea 9509 opererà tutti i giorni dal lunedì al sabato:

  • Dal lunedì al venerdì, dalle 5:30 alle 22:30 con un autobus ogni 15 minuti dalle 6 alle 9 e dalle 15.30 alle 19, e ogni 30 minuti il resto della giornata
  • Il sabato, con un autobus ogni ora

Linee Express: autobus moderni per viaggi piacevoli

La flotta della linea 9509 è composta interamente da nuovi veicoli alimentati a gas naturale verde (NGV), accessibili alle persone con mobilità ridotta. I pullman sono dotati di aria condizionata e porte USB che consentono di viaggiare comodamente. I tuoi viaggi con la linea 9509 non saranno solo caratterizzati dalla velocità caratteristica delle linee espresse, ma anche dal risparmio di tempo libero che concedono: viaggia senza lo stress della guida e trasforma un tempo di viaggio in un momento di lavoro o relax!

Autobus Express
Nuovi autobus express della linea 9509

Quattro pullman espressi allineati

Per seguire le notizie, seguici sul nostro account X @ExpRoissy_IDFM!

Notizie simili