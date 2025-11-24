Notizie simili

Un nuovo accesso all'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle in solo 1 ora da Ermont - Eaubonne attraverso la stazione di Garges - Sarcelles
L'arrivo della linea espressa 9509 consentirà di raggiungere l'aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle (Roissypôle) in connessione con la RER B:
- In solo 1 ora dalla stazione di Ermont - Eaubonne - in connessione con la RER C e i treni H e J
- In 23 minuti dalla stazione di Garges Sarcelles - in collegamento con la RER D e il tram T5
La linea 9509 opererà tutti i giorni dal lunedì al sabato:
- Dal lunedì al venerdì, dalle 5:30 alle 22:30 con un autobus ogni 15 minuti dalle 6 alle 9 e dalle 15.30 alle 19, e ogni 30 minuti il resto della giornata
- Il sabato, con un autobus ogni ora
Linee Express: autobus moderni per viaggi piacevoli
La flotta della linea 9509 è composta interamente da nuovi veicoli alimentati a gas naturale verde (NGV), accessibili alle persone con mobilità ridotta. I pullman sono dotati di aria condizionata e porte USB che consentono di viaggiare comodamente. I tuoi viaggi con la linea 9509 non saranno solo caratterizzati dalla velocità caratteristica delle linee espresse, ma anche dal risparmio di tempo libero che concedono: viaggia senza lo stress della guida e trasforma un tempo di viaggio in un momento di lavoro o relax!
Quattro pullman espressi allineati