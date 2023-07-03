Notizie simili

Linea R: niente più autobus tra Meaux e Lizy-sur-Ourcq 7/7 e più tardi la sera!
Illustrazione che mostra il diagramma della linea R
Dal 31 luglio 2023, la linea R sostituisce le linee 10, 47 e 63 con:
- Autobus regolari ogni 10-20 minuti dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 8:00 e dalle 16:00 alle 18:00
- La mattina presto e la sera tardi (dalle 4:55 alle 20 in direzione di Meaux e dalle 6:20 alle 21:25 in direzione di Lizy-sur-Ourcq)
- Un autobus ogni sabato e un autobus ogni due ore la domenica
- Shopping per servire il liceo Gué a Tresmes negli orari di entrata e uscita dello stabilimento oltre alla tua nuova linea scolastica 10
Linea S: un'offerta adattata tra May-en-Multien e Meaux
Illustrazione che mostra il diagramma della linea S
Le linee 11 e 65 si uniscono e diventano la linea S.
- Giorni feriali:
- Una prima partenza da May-en-Multien verso Meaux alle 5:50 e fino alle 15:25 con un autobus ogni 30 minuti dalle 5:50 alle 8:00 e un autobus ogni ora fino alle 13:00
- Una prima partenza da Meaux verso May-en-Multien alle 9:45 e fino alle 19:50 con un autobus ogni ora fino alle 17:20, poi ogni 30 minuti circa fino alle 19:50.
- Sabato:
- + autobus dalle 7:20 alle 18:20.
- Una prima partenza da May-en-Multien alle 7:20 fino alle 15:25 verso Meaux
- Una prima partenza da Meaux alle 9:45 fino alle 18:20 verso May-en-Multien
Il servizio scolastico al Lycée Gué di Tresmes (della tua vecchia linea 65) è fornito dalla tua nuova linea 10.