Notizie simili

Le squadre del territorio di Grand Melun saranno presenti sul territorio per offrirti i seguenti servizi:
- Presentazione dell'offerta di trasporto;
- Promozione di servizi per i viaggiatori;
- Vendita e ricarica di biglietti di trasporto, abbonamenti e Navigo Pass.
Approfitta delle informazioni disponibili in self-service o dai nostri consulenti di mobilità, che ti offriranno soluzioni di trasporto personalizzate su misura per le tue esigenze.
Ecco le date e i luoghi in cui puoi incontrare l'agenzia mobile:
- Villaroche, 28 gennaio dalle 11 alle 13 - Colissimo
- La Rochette, 3 febbraio e 3 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Le Rocheton
- Melun, 4 febbraio e 4 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Place Praslin
- Melun, 6 febbraio e 6 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Centre Hospitalier
- Dammarie-les-Lys, 5 febbraio e 5 marzo dalle 9.00 alle 12.30 - Espace Albert Schweitzer
- Dammarie-les-Lys, 27 febbraio e 27 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Chamlys
- Le Mée-sur-Seine, 26 febbraio e 26 marzo dalle 9:30 alle 12:30 - Parvis de la gare de Melun