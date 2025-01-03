Notizie simili

L'agenzia mobile di Grand Melun, ha tutto di un grande!

L'agenzia mobile si sposta nel Grand Melun per semplificare la tua mobilità: presentazione dei servizi, vendita e ricarica di biglietti di trasporto e consulenza personalizzata. Cogli l'occasione per scoprire soluzioni adatte alle tue esigenze!

Le squadre del territorio di Grand Melun saranno presenti sul territorio per offrirti i seguenti servizi:

  • Presentazione dell'offerta di trasporto;
  • Promozione di servizi per i viaggiatori;
  • Vendita e ricarica di biglietti di trasporto, abbonamenti e Navigo Pass.

Approfitta delle informazioni disponibili in self-service o dai nostri consulenti di mobilità, che ti offriranno soluzioni di trasporto personalizzate su misura per le tue esigenze.

Ecco le date e i luoghi in cui puoi incontrare l'agenzia mobile:

  • Villaroche, 28 gennaio dalle 11 alle 13 - Colissimo
  • La Rochette, 3 febbraio e 3 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Le Rocheton
  • Melun, 4 febbraio e 4 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Place Praslin
  • Melun, 6 febbraio e 6 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Centre Hospitalier
  • Dammarie-les-Lys, 5 febbraio e 5 marzo dalle 9.00 alle 12.30 - Espace Albert Schweitzer
  • Dammarie-les-Lys, 27 febbraio e 27 marzo dalle 9:00 alle 12:30 - Chamlys
  • Le Mée-sur-Seine, 26 febbraio e 26 marzo dalle 9:30 alle 12:30 - Parvis de la gare de Melun

