Notizie simili

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la rete di autobus Île-de-France Mobilités nell'area di Grand Melun organizza la sua prima raccolta di giocattoli a bordo del Christmas Bus.
Un autobus decorato con colori festosi attraversa diverse città per raccogliere giocattoli per bambini a basso reddito. Questa azione di solidarietà organizzata con il sostegno di associazioni locali e partner impegnati fa appello alla generosità degli abitanti per offrire un magico Natale ad ogni bambino.
Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e per motivi igienici non saranno accettati peluche.
Mobilitati per questo progetto di solidarietà itinerante a beneficio dei bambini!
Di seguito le date di passaggio dell'autobus di Natale 2024 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:
Melun
- Stazione degli autobus Mail Gaillardon
Mercoledì 20 novembre dalle 10 alle 13
Sabato 23 novembre dalle 10 alle 13
- Place des 3 Horloges
Giovedì 21 novembre dalle 10 alle 13
Venerdì 29 novembre dalle 10 alle 13
Dammarie i gigli
- Fermata Chamlys
Martedì 19 novembre dalle 10 alle 13
Giovedì 28 novembre dalle 10 alle 13
Le Mée sur Seine:
- Stazione ferroviaria di Mée sur Seine
Venerdì 22 novembre dalle 10 alle 13
Mercoledì 27 novembre dalle 10 alle 13