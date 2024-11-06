Notizie simili

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la rete di autobus Île-de-France Mobilités nell'area di Grand Melun organizza la sua prima raccolta di giocattoli a bordo del Christmas Bus.

Un autobus decorato con colori festosi attraversa diverse città per raccogliere giocattoli per bambini a basso reddito. Questa azione di solidarietà organizzata con il sostegno di associazioni locali e partner impegnati fa appello alla generosità degli abitanti per offrire un magico Natale ad ogni bambino.

Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e per motivi igienici non saranno accettati peluche.

Mobilitati per questo progetto di solidarietà itinerante a beneficio dei bambini!

Di seguito le date di passaggio dell'autobus di Natale 2024 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:

Melun

Stazione degli autobus Mail Gaillardon

Mercoledì 20 novembre dalle 10 alle 13

Sabato 23 novembre dalle 10 alle 13

Place des 3 Horloges

Giovedì 21 novembre dalle 10 alle 13

Venerdì 29 novembre dalle 10 alle 13

Dammarie i gigli

Fermata Chamlys

Martedì 19 novembre dalle 10 alle 13

Giovedì 28 novembre dalle 10 alle 13

Le Mée sur Seine:

Stazione ferroviaria di Mée sur Seine

Venerdì 22 novembre dalle 10 alle 13

Mercoledì 27 novembre dalle 10 alle 13