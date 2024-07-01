Notizie simili

Alcune linee nel territorio della Val d'Yerres Val de Seine sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica il 22 luglio 2024, tra cui:
- La città di Draveil dalle 13h alle 17h
- La città di Vigneux-sur-Seine dalle 13h alle 17h
- La città di Evry-Courcouronnes dalle 16h alle 20h
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
Linee del settore Draveil & Vigneux-sur-Seine:
22 luglio 2024 tra le 13:00 e le 17:00:
- Linee 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervalli, LP1, RD, 191.100: Linee rimosse durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure
- Linea 91.09: Deviazione durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure.
Le fermate cancellate sono: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende & Danton. Fermata posticipata all'ospedale Dupuytren.
Linee del settore Montgeron :
22 luglio 2024 tra le 13:00 e le 17:00:
- Linea A: Linea deviata durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure. Le seguenti fermate sono soppresse: Réveil Matin, Galliéni, Piscina, Cimitero, Chiesa. Nessuna interruzione del rinvio.
- Linea P: Linea deviata durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure. Le seguenti fermate sono soppresse: Chiesa, Liceo, Croce al gallo, Avenue de Sénart. Fermate: Marguerite, Dumay Delille.
Linee del settore Evry-Courcouronnes:
22 luglio 2024 tra le 16:00 e le 20:00:
- Linee 91.01 e 91.09: Linee deviate durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure. La fermata Gare d'Evry-Courcouronnes non sarà servita. Capolinea alla fermata Institut Biologie.