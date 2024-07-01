Notizie simili

Passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio

Pubblicato su

Lettura 2 min

Le vostre linee saranno influenzate dal passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio 2024. Spieghiamo tutto!

Alcune linee nel territorio della Val d'Yerres Val de Seine sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica il 22 luglio 2024, tra cui:

  • La città di Draveil dalle 13h alle 17h
  • La città di Vigneux-sur-Seine dalle 13h alle 17h
  • La città di Evry-Courcouronnes dalle 16h alle 20h

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Linee del settore Draveil & Vigneux-sur-Seine:

22 luglio 2024 tra le 13:00 e le 17:00:

  • Linee 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervalli, LP1, RD, 191.100: Linee rimosse durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure
  • Linea 91.09: Deviazione durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure.
    Le fermate cancellate sono: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende & Danton. Fermata posticipata all'ospedale Dupuytren.
Deviazione linea 91.09

Scarica la scheda informativa sui disturbi

 -  122.6 KB

Linee del settore Montgeron :

22 luglio 2024 tra le 13:00 e le 17:00:

  • Linea A: Linea deviata durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure. Le seguenti fermate sono soppresse: Réveil Matin, Galliéni, Piscina, Cimitero, Chiesa. Nessuna interruzione del rinvio.
  • Linea P: Linea deviata durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure. Le seguenti fermate sono soppresse: Chiesa, Liceo, Croce al gallo, Avenue de Sénart. Fermate: Marguerite, Dumay Delille.
Deviazione della linea A

Scarica la scheda informativa sui disturbi

 -  113.0 KB
Deviazione della linea P

Scarica la scheda informativa sui disturbi

 -  196.7 KB

Linee del settore Evry-Courcouronnes:

22 luglio 2024 tra le 16:00 e le 20:00:

  • Linee 91.01 e 91.09: Linee deviate durante il passaggio della Fiamma Olimpica e durante gli orari di chiusura delle aree sicure. La fermata Gare d'Evry-Courcouronnes non sarà servita. Capolinea alla fermata Institut Biologie.
Deviazione 91.01 & 91.09

Scarica la scheda informativa sui disturbi

 -  216.7 KB

Notizie simili