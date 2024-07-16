Notizie simili

Alcune linee nel territorio di Vélizy Vallées sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare da:
- Il passaggio della fiamma olimpica il 23 e 24 luglio 2024 negli Yvelines e Hauts-de-Seine.
- La gara di ciclismo su strada (maschile e femminile) il 3 e 4 agosto 2024.
- La Maratona (Uomo, Donna e per tutti) il 10 e 11 agosto 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle interruzioni:
- Linea 6123 : percorso modificato il 23 luglio, 3 agosto, 4 agosto, 10 agosto e 11 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6124: percorso modificato il 23 luglio 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6132: percorso modificato il 3 agosto, il 4 agosto, il 10 agosto e l'11 agosto 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6134: percorso modificato il 3 agosto, il 4 agosto, il 10 agosto e l'11 agosto 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6145: percorso modificato il 24 luglio 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6160: percorso modificato dal 22 luglio al 18 agosto 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6161: percorso modificato il 23 luglio, 3 agosto, 10 agosto 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6162: percorso modificato il 23 luglio, 3 agosto, 10 agosto, 11 agosto 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Linea 6164: percorso modificato dal 22 luglio al 18 agosto 2024. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- TàD Linea 6131: percorso modificato dal 22 luglio al 9 settembre. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
- Autobus serale Versailles Chantiers : percorso modificato il 3 agosto. Trova qui i dettagli di queste modifiche.
Impatti intorno al territorio di Velizy Vallées
Trova i dettagli delle seguenti righe su articoli simili:
- Linee Grand Versailles: 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217, 6230, 6240, 6241, 6243, 6246, 6251, 6254
- Linee 5102, 5134, 5140, 5141: Trova i dettagli degli impatti sulle linee di Saint-Quentin-en-Yvelines
- Linea Express 1: Scopri i dettagli degli impatti sulla linea Saint-Germain Boucles de Seine
- Linea 471: Scopri i dettagli degli impatti sulle linee di autobus RATP a Parigi e nei sobborghi interni
- Trova i dettagli degli impatti su tram e metropolitane a Parigi e nelle periferie interne