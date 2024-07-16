Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle tue linee Vélizy Vallées si evolvono con i Giochi di Parigi 2024

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Olimpici del 2024. Ti diciamo tutto qui.

Alcune linee nel territorio di Vélizy Vallées sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare da:

  • Il passaggio della fiamma olimpica il 23 e 24 luglio 2024 negli Yvelines e Hauts-de-Seine.
  • La gara di ciclismo su strada (maschile e femminile) il 3 e 4 agosto 2024.
  • La Maratona (Uomo, Donna e per tutti) il 10 e 11 agosto 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle interruzioni:

Impatti intorno al territorio di Velizy Vallées

