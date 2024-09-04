Notizie simili

Nuovo parcheggio biciclette a Épinay-sur-Orge, il 6 ° del territorio!

Per facilitare i tuoi spostamenti in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti offre un servizio di parcheggio sicuro per biciclette vicino alle stazioni RER di Bures-sur-Yvette, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Le Guichet, Lozère e Massy-Palaiseau.

Siamo lieti di annunciare l'apertura di un nuovo parcheggio sicuro per biciclette a Épinay-sur-Orge.

Si trova in 2 rue du Grand Vaux e offre uno spazio adatto per il parcheggio delle biciclette in un ambiente sicuro e protetto.

È accessibile 7 giorni su 7 e può ospitare fino a 40 biciclette.

Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:

• Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video

• riparato e illuminato

• situato il più vicino possibile alle stazioni

• facilmente identificabile (identità visiva uniforme)

• Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi

L'abbonamento a un parcheggio per biciclette è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo annuale, Navigo senior pricing, Imagine R).

Per gli altri utenti, sono disponibili 3 piani di abbonamento :

• Abbonamento giornaliero: 2 €

• Abbonamento mensile: 10 €

• Abbonamento annuale: 30 €

L'ingresso gratuito è valido per l'abbonamento ad un primo Bike Parking per un determinato periodo (giorno, mese, anno). Se si desidera abbonarsi a più parcheggi per biciclette contemporaneamente, l'abbonamento verrà quindi pagato.

Per abbonarsi, trova tutti i termini e i dettagli dei prezzi

Hai una domanda? Potete contattarci:

• per telefono, al numero 0 806 079 231, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17 (esclusi i giorni festivi)

• su: modulo di contatto

Per + informazioni sui parcheggi per biciclette Île-de-France mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo  

