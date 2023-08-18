Transport à la demande Boissise-le-Roi Pringy offre un servizio complementare alla linea 3633 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00.
Collega i 4 punti di interesse (Centro commerciale Villiers-en-Bière, Gare de Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, Gare de Ponthierry - Pringy) da tutti i punti di fermata dei 3 comuni di Boissise-le-Roi, Pringy e Saint-Fargeau-Ponthierry.
Al di fuori di questi orari, la linea 3633 garantisce un funzionamento identico alle altre linee del territorio - orari presto disponibili online.
E sempre i tuoi 3 TàD del territorio Grand Melun
Altri 3 servizi TàD sono disponibili sul territorio di Grand Melun:
- TàD Melun Nord (che sostituisce le linee 3611 e 3613 durante le ore non di punta)
2 nuove fermate sono disponibili dal 4 settembre su questo TàD: Rue du Prac a Limoges-Fourches e 3 alberi di noce a Rubelles
- TàD Sainte Assise (che sostituisce le linee 3630 e 3634 nelle ore non di punta)
- TàD Saint Fargeau-Ponthierry
Come prenotare?
- Crea il tuo account
- Prenota il tuo viaggio (da un mese in anticipo e fino a 30 minuti prima della partenza) sul sito web o sull'app TàD Île-de-France Mobilités, o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
- Traccia il tuo viaggio in tempo reale
- Valuta il tuo viaggio