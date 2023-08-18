Un nuovo TàD sul territorio di Grand Melun

Pubblicato su

Lettura 1 min

Il Transport à la Demande di Boissise-le-Roi Pringy, un nuovo servizio istituito dal 4 settembre

Transport à la demande Boissise-le-Roi Pringy offre un servizio complementare alla linea 3633 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00.

Collega i 4 punti di interesse (Centro commerciale Villiers-en-Bière, Gare de Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, Gare de Ponthierry - Pringy) da tutti i punti di fermata dei 3 comuni di Boissise-le-Roi, Pringy e Saint-Fargeau-Ponthierry.

Al di fuori di questi orari, la linea 3633 garantisce un funzionamento identico alle altre linee del territorio - orari presto disponibili online.

Mappa delle fermate servite da TàD Boissise-le-Roi Pringy

Opuscolo di TàD Boissise-le-Roi Pringy

 -  2.8 MB

E sempre i tuoi 3 TàD del territorio Grand Melun

Altri 3 servizi TàD sono disponibili sul territorio di Grand Melun:

  • TàD Melun Nord (che sostituisce le linee 3611 e 3613 durante le ore non di punta)
    2 nuove fermate sono disponibili dal 4 settembre su questo TàD: Rue du Prac a Limoges-Fourches e 3 alberi di noce a Rubelles
  • TàD Sainte Assise (che sostituisce le linee 3630 e 3634 nelle ore non di punta)
  • TàD Saint Fargeau-Ponthierry

Opuscolo TàD Melun Nord

 -  2.6 MB

Opuscolo TàD Sainte Assisi

 -  2.7 MB

TàD Saint Fargeau-Ponthierry

 -  2.7 MB

Come prenotare?

  1. Crea il tuo account
  2. Prenota il tuo viaggio (da un mese in anticipo e fino a 30 minuti prima della partenza) sul sito web o sull'app TàD Île-de-France Mobilités, o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
  3. Traccia il tuo viaggio in tempo reale
  4. Valuta il tuo viaggio
Scopri di più sul sito web di TàD Île-de-France Mobilités

Notizie simili