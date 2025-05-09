Notizie simili

La tua linea 5313 si sta evolvendo!
- La linea 5313 sostituisce le linee 5331 e 5352 rilevando tutte le fermate.
- Collega Rambouillet a Saint-Rémy-lès-Chevreuse servendo le scuole: Collège Pierre de Coubertin (Saint-Rémy-lès-Chevreuse), Collège Racinay (Rambouillet) e Lycée Bascan (Rambouillet)
La tua linea 5330 si sta evolvendo!
- Un percorso più chiaro tra Rambouillet - Saint-Rémy-lès-Chevreuse e un servizio rafforzato per i comuni del sud-ovest del territorio: Auffargis, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Rambouillet e Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Un'offerta rafforzata con 10 corse al giorno alla stazione di Saint-Rémy-lès-Chevreuse e 8 corse al giorno alla stazione di Rambouillet.
La tua linea 5337 si sta evolvendo!
- La tua linea 5337 si fonde con la tua linea 5275 prendendo tutte le fermate.
- Permette di raggiungere i principali punti di interesse di Perray-en-Yvelines dalle stazioni di Saint-Rémy-lès-Chevreuse e Essarts-le-Roi in corrispondenza della RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) e della linea N (Le Perray-en-Yvelines e Les Essarts-le-Roi).
- Un'offerta rafforzata con 11 viaggi di andata e ritorno al giorno in ogni direzione durante i periodi scolastici.
Torna più tardi in sicurezza, i nostri autobus ti riportano indietro!
Con il nuovo servizio Evening Bus, viaggia la sera dalla stazione di Saint-Rémy-lès-Chevreuse:
- Senza prenotazione, una partenza ogni 30 minuti per tutte le fermate dei comuni di Saint-Rémy-lès-Chevreuse e Chevreuse, con la possibilità di scendere tra due fermate su richiesta al conducente.
- Un collegamento con la RER B da Parigi, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 (esclusi i giorni festivi), sabato, domenica e festivi dalle 21 alle 22.
Viaggiavi con TàD? Le tue abitudini cambiano!
- Le linee 5339 sono sostituite dalla TàD della Valle di Chevreuse, la linea 5383 è sostituita dalla TàD del Pays de Limours.
- Accessibile previa prenotazione, il TàD consente di raggiungere tutti i punti di fermata delle ex linee 5339 e 5383 in modo più diretto.
Prenotazione su tad.iledefrance-mobilites.fr o per telefono al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)