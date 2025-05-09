Notizie simili

Alcune linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines cambieranno orario da lunedì 12 maggio 2025:
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea 5216 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5297 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5298 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5314 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5323 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5325 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5328 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5367 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5371 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5379 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 7817 : nuovo opuscolo disponibile qui.
