Notizie simili

Nuovi orari dal 12 maggio 2025!

I tuoi orari degli autobus cambiano da lunedì 12 maggio 2025 su alcune linee!

Alcune linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines cambieranno orario da lunedì 12 maggio 2025:

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

  • Linea 5216 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5297 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5298 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5314 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5323 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5325 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5328 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5367 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5371 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 5379 : nuovo opuscolo disponibile qui.
  • Linea 7817 : nuovo opuscolo disponibile qui.

