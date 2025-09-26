Notizie simili

Anche quest'anno, il territorio di Marne-la-Vallée della rete Île-de-France Mobilités unisce le forze con il Grand Hôpital de l'Est Francilien per sostenere l'operazione Ottobre Rosa offrendo diverse azioni di informazione e sensibilizzazione sul cancro al seno:
Una casa aperta in ospedale per saperne di più sul cancro al seno
Giovedì 9 ottobre 2025 dalle 9 alle 17, saremo presenti al fianco del team di Ottobre Rosa in occasione dell'open day organizzato all'interno dell'ospedale (stand, conferenza, consulenza...) al fine di fornire soluzioni di mobilità ai visitatori.
Un bus informativo per conoscere il cancro al seno
Venerdì 10 ottobre 2025 dalle 13:00 alle 19:00, un autobus sarà presente alla stazione di Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I) con infermieri distaccati dall'ospedale, a bordo per informarti e dirti i passi da seguire per essere testato.
Speriamo di vederti a questi eventi di sensibilizzazione. Prenditi cura di te, fai il test!
Cos'è l'Ottobre Rosa?
Pink October è una campagna annuale di sensibilizzazione sul cancro al seno, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, molte azioni sono svolte per sensibilizzare sul cancro al seno, informare sull'importanza della diagnosi precoce del cancro e raccogliere fondi per la ricerca.