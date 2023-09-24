Notizie simili

Anche quest'anno, la vostra rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione di Marne-la-Vallée sta collaborando con il Grand Hôpital de l'Est Francilien, settore Marne-la-Vallée, per sostenere l'operazione Ottobre Rosa offrendo diverse azioni di informazione e sensibilizzazione sul cancro al seno:
Un bus informativo per conoscere il cancro al seno
Martedì 08 ottobre 2024 dalle 13:30 alle 18:30, un autobus sarà presente alla stazione di Bussy-St-Georges con infermieri distaccati dall'ospedale, a bordo per informarti e dirti i passi da seguire per essere testato.
Una sfida "post-it", per sostenere la lotta contro il tumore al seno
Sostieni l'operazione Ottobre Rosa e vieni a scrivere un messaggio di sostegno su un post-it rosa, sarà esposto alla grande giornata organizzata dal Grand Hôpital de l'Est Francilien, settore Marne-La-Vallée, il 10 ottobre.
Appuntamento a bordo dell'autobus informativo l'8 ottobre tra le 13:30 e le 18:30. Ad ogni partecipante verrà consegnata una sorpresa "rosa".
Una casa aperta in ospedale per saperne di più sul cancro al seno
Giovedì 10 ottobre 2024 dalle 9:00 alle 17:00, saremo presenti al fianco del team di Ottobre Rosa in occasione dell'open day organizzato all'interno dell'ospedale (stand, conferenza, consulenza...) al fine di fornire soluzioni di mobilità ai visitatori.
Speriamo di vederti a questi eventi di sensibilizzazione. E non dimenticare la cosa più importante, prenditi cura di te, fai il test!
Cos'è l'Ottobre Rosa?
Pink October è una campagna annuale di sensibilizzazione sul cancro al seno, dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, molte azioni sono svolte per sensibilizzare sul cancro al seno, informare sull'importanza della diagnosi precoce del cancro e raccogliere fondi per la ricerca.