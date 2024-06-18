Notizie simili

Dall'8 luglio 2024, l'offerta si evolve sui tuoi autobus notturni per semplificare i tuoi viaggi.
La linea N160 è una nuova linea che collega la Gare de Plaisir alla Gare de Paris Montparnasse.
La linea N161 sostituisce la linea N145 che collega la stazione di La Verrière alla stazione di Parigi Montparnasse.
La linea N162 è una nuova linea che riprende il percorso della N145 tra La Verrière e Rambouillet + un nuovo percorso a Saint-Quentin-en-Yvelines e Issy-les-Moulineaux fino alla stazione di Parigi Montparnasse.
3 nuovi autobus notturni: N160, N161 e N162
Queste 3 linee subentrano dopo l'ultimo treno per offrire un collegamento permanente tra le stazioni del territorio:
· Tra Plaisir e Parigi Montparnasse da 1h a 4h30, con la linea N160
· Tra La Verrière e Paris Montparnasse da 1h30 a 5h, con la linea N161
· Tra Rambouillet e Parigi Montparnasse dall'1h alle 4h30, con la linea N162