Notizie simili

Dall'8 luglio 2024, l'offerta si evolve sui tuoi autobus notturni per semplificare i tuoi viaggi.

La linea N160 è una nuova linea che collega la Gare de Plaisir alla Gare de Paris Montparnasse.

La linea N161 sostituisce la linea N145 che collega la stazione di La Verrière alla stazione di Parigi Montparnasse.

La linea N162 è una nuova linea che riprende il percorso della N145 tra La Verrière e Rambouillet + un nuovo percorso a Saint-Quentin-en-Yvelines e Issy-les-Moulineaux fino alla stazione di Parigi Montparnasse.