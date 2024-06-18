Notizie simili

Sulla linea 7 - Gare de Plaisir Grignon <> Jouars-Pontchartrain Place Foch <> Gare de La Verrière

Un nuovo collegamento con il treno U e il ramo sud del treno N alla stazione di La Verrière su 16 corse.

Un servizio più rapido per l'area di lavoro e commerciale di Maurepas.

Dal 2 settembre, una migliore cadenza con un passaggio ogni 15-20 minuti dalle 7 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 20 dal lunedì al venerdì, nonché ogni ora nelle ore di punta e il sabato.

Sulla linea 39 - Gare des Essarts-le-Roi <> La Queue-lez-Yvelines Lycée Jean Monnet

Le linee 19 e 39 si fondono per diventare un'unica linea 39. Le fermate "Mairie", "Place des fêtes" e "Route du Perray" ad Auffargis non sono incluse ma continuano ad essere servite dalla linea 8.

Un nuovo collegamento con il treno N alla stazione di Essarts-le-Roi dalla stazione di Montfort-l'Amaury - Méré in 45 minuti.

Sulla linea Express 10 - Gare de Rambouillet Prairie <> Gare de Dourdan

Autobus più frequenti e un migliore collegamento con il treno N alla stazione di Rambouillet e la RER C alla stazione di Dourdan dai comuni di Longvilliers e Rochefort-en-Yvelines, dal lunedì al sabato.

Sul TàD Houdan-Montfort e Rambouillet

Un servizio esteso fino alle 16h dal lunedì al venerdì e sempre fino alle 19h il sabato.

Sul TàD Houdan-Montfort, migliore accesso alle stazioni del treno N grazie alla fusione delle zone 3 e 4.

Sul TàD Rambouillet, un'estensione della zona occidentale a Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville e Condé-sur-Vesgre per un migliore accesso ai punti di interesse del territorio. La fermata Bergerie Nationale è ora accessibile da tutti i punti di interesse, compresa la stazione ferroviaria di Rambouillet.

Sul TàD Pays de Limours e Valle di Chevreuse

Una nuova offerta disponibile il sabato dalle 9 alle 19 e ad agosto con la stessa ampiezza di orari attuali.

3 nuovi autobus notturni: N160, N161 e N162

Queste 3 linee subentrano dopo l'ultimo treno per offrire un collegamento permanente tra le stazioni del territorio:

· Tra Plaisir e Parigi Montparnasse da 1h a 4h30, con la linea N160

· Tra La Verrière e Paris Montparnasse da 1h30 a 5h, con la linea N161

· Tra Rambouillet e Parigi Montparnasse dall'1h alle 4h30, con la linea N162