Notizie simili

Dall'8 luglio 2024, l'offerta si evolve sul tuo ToD del territorio per migliorare i tuoi viaggi.
Sul TàD Houdan-Montfort e Rambouillet
Un servizio esteso fino alle 16h dal lunedì al venerdì e sempre fino alle 19h il sabato.
Sul TàD Houdan-Montfort, migliore accesso alle stazioni del treno N grazie alla fusione delle zone 3 e 4.
Sul TàD Rambouillet, un'estensione della zona occidentale a Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville e Condé-sur-Vesgre per un migliore accesso ai punti di interesse del territorio. La fermata Bergerie Nationale è ora accessibile da tutti i punti di interesse, compresa la stazione ferroviaria di Rambouillet.
Sul TàD Pays de Limours e Valle di Chevreuse
Una nuova offerta disponibile il sabato dalle 9 alle 19 e ad agosto con la stessa ampiezza di orari attuali.