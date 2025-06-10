Notizie simili

Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa

Per ridurre il nostro impatto ambientale e seguire un approccio CSR eco-responsabile, digitalizziamo i vostri programmi da due anni. Anche quest'estate, trovali facilmente online e sulle tue solite applicazioni! Stai tranquillo, i tuoi orari rimangono accessibili in pochi clic!

Trova i tuoi orari in formato digitale

Dove consultare i tuoi orari?

Puoi trovare tutte le informazioni delle tue linee nelle seguenti posizioni:

Online: sul sito iledefrancemobilites.fr > Move Me > Orari

Sul cellulare: tramite l'app Île-de-France Mobilités

Sul posto: visualizzato direttamente al punto di sosta

In municipio: verifica con il tuo comune

In agenzia:

  • presso l'agenzia di vendita PEM nella stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
  • presso l'agenzia commerciale situata Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Per telefono: contattando il nostro centro relazioni clienti al numero 0800 10 20 20

Hai bisogno di una versione stampata?

Se vuoi ottenere una versione cartacea dei tuoi orari, puoi andare direttamente all'agenzia commerciale situata Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.

Novità!

Dal 1° settembre, le tue linee cambiano numero. Non esitate a consultare il vostro programma per scoprirlo. Per ulteriori informazioni, spieghiamo perché qui. (link all'articolo IDFM sulla rinumerazione)

I tuoi orari da lunedì 7 luglio a domenica 31 agosto 2025

A14 al futuro 7820

A14B al futuro 7823

A al futuro 5401

C al futuro 5402

D Residence du Lac al futuro 5304

D Plaisances à future 5304

E al futuro 5420

F al futuro 5427

G soppressa

I al futuro 5405

K al futuro 5406

L al futuro 5467

M al futuro 5407

N al futuro 5425

X al futuro 5408

Dalla Z al futuro 5414

2A/2B al futuro 5412 e 5413

9 al futuro 5409

15 al futuro 5455

22 al futuro 5422

Da 40 a futuro 5410

Da 41 a futuro 5411

Da 42 a futuro 5442

43 al futuro 4543

44 al futuro 5444

71 a futuro 5431

72 al futuro 5432

73 al futuro 5433

Da 75 a futuro 5435

81 al futuro 5451

82 al futuro 5452

87 al futuro 5437

Da 88A a futuro 5438

Da 88B a futuro 5448

Da 88C a futuro 5458

Non riesci a trovare la tua linea?

Le tue linee 1 / 4 / 17 / 45 / 76 e R sono sostituite dal tuo TàD Mantois anche quest'estate, per ulteriori informazioni non esitare a consultare questo articolo.

Trova tutte le tue notizie su X : @Mantois_IDFM

Grazie per il vostro impegno per l'ambiente e buona estate sulle vostre linee!

