Notizie simili

Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa

Per ridurre il nostro impatto ambientale e seguire un approccio CSR eco-responsabile, digitalizziamo i vostri programmi da due anni. Anche quest'estate, trovali facilmente online e sulle tue solite applicazioni! Stai tranquillo, i tuoi orari rimangono accessibili in pochi clic!