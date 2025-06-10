Notizie simili

Dove consultare i tuoi orari?
Puoi trovare tutte le informazioni delle tue linee nelle seguenti posizioni:
Online: sul sito iledefrancemobilites.fr > Move Me > Orari
Sul cellulare: tramite l'app Île-de-France Mobilités
Sul posto: visualizzato direttamente al punto di sosta
In municipio: verifica con il tuo comune
In agenzia:
- presso l'agenzia di vendita PEM nella stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
- presso l'agenzia commerciale situata Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie
Per telefono: contattando il nostro centro relazioni clienti al numero 0800 10 20 20
Hai bisogno di una versione stampata?
Se vuoi ottenere una versione cartacea dei tuoi orari, puoi andare direttamente all'agenzia commerciale situata Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.
Novità!
Dal 1° settembre, le tue linee cambiano numero. Non esitate a consultare il vostro programma per scoprirlo. Per ulteriori informazioni, spieghiamo perché qui. (link all'articolo IDFM sulla rinumerazione)
I tuoi orari da lunedì 7 luglio a domenica 31 agosto 2025
D Residence du Lac al futuro 5304
Non riesci a trovare la tua linea?
Le tue linee 1 / 4 / 17 / 45 / 76 e R sono sostituite dal tuo TàD Mantois anche quest'estate, per ulteriori informazioni non esitare a consultare questo articolo.
Grazie per il vostro impegno per l'ambiente e buona estate sulle vostre linee!