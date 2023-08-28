Notizie simili

Parcheggio biciclette in corrispondenza di autobus e tram
Situato vicino alla fermata Gaston Viens, servita dai tuoi autobus 183, 482 e 483, e di fronte alla stazione del tram T9, questa attrezzatura ti consente di parcheggiare la tua bici in tutta tranquillità in qualsiasi momento!
Aperto 24 ore al giorno , 7 giorni alla settimana, questo spazio riparato e chiuso ha anche un sistema di protezione video.
31 posti sono a vostra disposizione, 5 dei quali sono dotati di prese elettriche per la ricarica di biciclette elettriche (VAE).
Questo spazio è accessibile con un pass Navigo e sottoscrivendo uno specifico pass giornaliero, mensile o annuale "Parking Vélos".
Hai un pass Navigo Annual, Imagine'R o Senior? Buone notizie! Puoi usufruire di questo servizio gratuitamente!
Tariffe
Gli abbonamenti ai parcheggi per biciclette chiusi e sicuri sono gratuiti per gli abbonati alla rete di trasporto pubblico con un pass Navigo personalizzato e un pass annuale Navigo valido (Navigo Annual, Annual Navigo Senior, Imagine'R scolaire, Imagine'R étudiant).
Per gli altri utenti, tre piani di abbonamento sono offerti come parte della tariffa regionale.