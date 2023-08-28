Notizie simili

Parcheggio biciclette in corrispondenza di autobus e tram

Situato vicino alla fermata Gaston Viens, servita dai tuoi autobus 183, 482 e 483, e di fronte alla stazione del tram T9, questa attrezzatura ti consente di parcheggiare la tua bici in tutta tranquillità in qualsiasi momento!



Aperto 24 ore al giorno , 7 giorni alla settimana, questo spazio riparato e chiuso ha anche un sistema di protezione video.

31 posti sono a vostra disposizione, 5 dei quali sono dotati di prese elettriche per la ricarica di biciclette elettriche (VAE).



Questo spazio è accessibile con un pass Navigo e sottoscrivendo uno specifico pass giornaliero, mensile o annuale "Parking Vélos".



Hai un pass Navigo Annual, Imagine'R o Senior? Buone notizie! Puoi usufruire di questo servizio gratuitamente!