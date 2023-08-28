Un parcheggio per biciclette vi aspetta al capolinea del tram T9 a Orly - Gaston Viens

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Lettura 1 min

Il parcheggio per biciclette Orly Gaston - Viens è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

Parcheggio Vélos, situato vicino alle fermate degli autobus 482 e 483 Gaston Viens e alla stazione del tram T9 Orly-Gaston Viens
Parcheggio Vélos, situato di fronte alla stazione T9 Orly-Gaston-Viens, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Parcheggio biciclette in corrispondenza di autobus e tram

Situato vicino alla fermata Gaston Viens, servita dai tuoi autobus 183, 482 e 483, e di fronte alla stazione del tram T9, questa attrezzatura ti consente di parcheggiare la tua bici in tutta tranquillità in qualsiasi momento!

Aperto 24 ore al giorno , 7 giorni alla settimana, questo spazio riparato e chiuso ha anche un sistema di protezione video.
31 posti sono a vostra disposizione, 5 dei quali sono dotati di prese elettriche per la ricarica di biciclette elettriche (VAE).

Questo spazio è accessibile con un pass Navigo e sottoscrivendo uno specifico pass giornaliero, mensile o annuale "Parking Vélos".

Hai un pass Navigo Annual, Imagine'R o Senior? Buone notizie! Puoi usufruire di questo servizio gratuitamente!

Per abbonarsi o saperne di più su questo servizio
31 posti di cui 5 con presa elettrica per la ricarica di bici elettriche
26 piazzole su cerchi per le tue biciclette.
5 posti auto con presa elettrica.

Tariffe

Gli abbonamenti ai parcheggi per biciclette chiusi e sicuri sono gratuiti per gli abbonati alla rete di trasporto pubblico con un pass Navigo personalizzato e un pass annuale Navigo valido (Navigo Annual, Annual Navigo Senior, Imagine'R scolaire, Imagine'R étudiant).

Per gli altri utenti, tre piani di abbonamento sono offerti come parte della tariffa regionale.

Tariffe in vigore per gli abbonamenti al Parcheggio Biciclette

Notizie simili