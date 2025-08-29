Notizie simili

I parcheggi per biciclette sono una delle risposte alle nuove esigenze di viaggio dei residenti dell'Ile-de-France. Sostituire l'auto con la bicicletta per raggiungere la stazione evita ingorghi e difficoltà di parcheggio, riducendo l'impatto ambientale e rimanendo attivi su base giornaliera.
Con i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités, la combinazione bici + trasporto pubblico è più facile di quanto immagini!
Scopri i parcheggi per biciclette vicino alla tua stazione ferroviaria su www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos
Sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine, il parcheggio biciclette della stazione di Saint-Germain-en-Laye sta solo aspettando la tua bicicletta.
Parking Vélos, il servizio di mobilità dolce per tutti
Il parcheggio Vélo Île-de-France Mobilités ti offre un parcheggio di qualità senza vincoli con:
- un'apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
- una posizione il più vicino possibile alle stazioni ferroviarie e alle stazioni,
- cerchi sicuri per appendere la bici,
- un servizio di videoprotezione,
- attrezzature ausiliarie come prese per biciclette elettriche, pompe per biciclette, kit di riparazione e manutenzione.
I parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono gratuiti per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo, Navigo imagine R, Navigo senior). I rifugi ad accesso libero sono accessibili a tutti, senza abbonamento o prenotazione. Per gli altri utenti di istruzioni sicure, sono disponibili tre piani di abbonamento:
- Abbonamento giornaliero: 2 €
- Abbonamento mensile: 10 €
- Abbonamento annuale: 30 €