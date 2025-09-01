Notizie simili

L'arrivo di tre parcheggi per biciclette nel Pays de l'Ourcq!

Presto tre nuovi parcheggi per biciclette nei comuni di Crouy-sur-Ourcq, Lizy-sur-Ourcq e Isles-les-Meldeuses!

I ciclisti, regolari o occasionali, potranno beneficiare di parcheggi sicuri per biciclette per facilitare i loro spostamenti e parcheggiare le loro biciclette in tutta tranquillità dal 1° gennaio 2026.

Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:

  • Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con molti posti disponibili.
  • Protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video
  • Riparato e illuminato
  • Situato vicino alle stazioni ferroviarie di Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.
  • Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi

Spazi ad accesso libero sono presenti anche vicino alle stazioni di Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis sotto forma di archi riparati. Sono accessibili gratuitamente e senza abbonamento.

Il numero di posti disponibili per ogni parcheggio biciclette nel tuo territorio:

  • Vicino alla stazione ferroviaria di Crouy-sur-Ourcq : 10 posti sicuri
  • Vicino alla stazione ferroviaria di Lizy-sur-Ourcq : 20 posti sicuri - 12 posti ad accesso libero.
  • Vicino alla stazione di Isles-Armentières-Congis : 10 posti sicuri - 12 posti ad accesso libero.

Come funziona? Quanto costa?

Per i parcheggi sicuri per biciclette è necessario sottoscrivere un abbonamento:

  • Gratuito per le persone con un abbonamento annuale Navigo valido (Navigo, Navigo Senior, imagine R scolaire, imagine R étudiant)
  • Alle seguenti tariffe per gli altri utenti:

Giornaliero: 2 € / mensile: 10 € / annuale: 30 €

  • Il parcheggio gratuito per biciclette è gratuito.
