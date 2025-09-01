Notizie simili

Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:

Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 , con molti posti disponibili.

, con molti posti disponibili. Protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video

dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video Riparato e illuminato

Situato vicino alle stazioni ferroviarie di Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.

di Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis. Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi

Spazi ad accesso libero sono presenti anche vicino alle stazioni di Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis sotto forma di archi riparati. Sono accessibili gratuitamente e senza abbonamento.