Notizie simili

I ciclisti, regolari o occasionali, potranno beneficiare di parcheggi sicuri per biciclette per facilitare i loro spostamenti e parcheggiare le loro biciclette in tutta tranquillità dal 1° gennaio 2026.
Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:
- Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con molti posti disponibili.
- Protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video
- Riparato e illuminato
- Situato vicino alle stazioni ferroviarie di Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.
- Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi
Spazi ad accesso libero sono presenti anche vicino alle stazioni di Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis sotto forma di archi riparati. Sono accessibili gratuitamente e senza abbonamento.
Il numero di posti disponibili per ogni parcheggio biciclette nel tuo territorio:
- Vicino alla stazione ferroviaria di Crouy-sur-Ourcq : 10 posti sicuri
- Vicino alla stazione ferroviaria di Lizy-sur-Ourcq : 20 posti sicuri - 12 posti ad accesso libero.
- Vicino alla stazione di Isles-Armentières-Congis : 10 posti sicuri - 12 posti ad accesso libero.
Come funziona? Quanto costa?
Per i parcheggi sicuri per biciclette è necessario sottoscrivere un abbonamento:
- Gratuito per le persone con un abbonamento annuale Navigo valido (Navigo, Navigo Senior, imagine R scolaire, imagine R étudiant)
- Alle seguenti tariffe per gli altri utenti:
Giornaliero: 2 € / mensile: 10 € / annuale: 30 €
- Il parcheggio gratuito per biciclette è gratuito.