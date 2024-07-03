Notizie simili

Cos'è il piano Imagine R?
Il pacchetto Imagine R accompagna tutti i giovani della regione Ile-de-France sotto i 26 anni per viaggi illimitati in tutta l'Ile-de-France.
- Questo è il biglietto più economico se viaggi regolarmente
- Offre un risparmio del 50% rispetto al pacchetto Navigo Annual.
- È un pacchetto "tutte le zone" che ti consente di viaggiare su tutta la rete Ile-de-France, tutti i giorni della settimana, senza limiti.
- Dà accesso a tutti i modi di trasporto: autobus, tram, metropolitana, RER, treno e autobus notturno (ex-noctilien), ad eccezione delle navette Orlyval, Filéo, TGV in Ile-de-France e reti ferroviarie al di fuori dell'Ile-de-France.
Lo sapevate? Il dipartimento di Seine-et-Marne concede, a determinate condizioni, il rimborso di una parte del pacchetto.