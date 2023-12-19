Notizie simili

Non c'è bisogno di cambiare, ora puoi acquistare un biglietto dell'autobus con il tuo telefono!
Come funziona?
- Invia il codice CSY via SMS al 93100,
- Riceverai in cambio un biglietto SMS,
- Puoi viaggiare sulle nostre linee in tutta tranquillità.
Al costo di 2,50€*, il biglietto SMS ti permetterà di viaggiare per 1 ora senza coincidenze a bordo dei nostri autobus. Il prezzo del biglietto verrà addebitato sulla bolletta telefonica.
*+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.
Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
E per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione tariffe QUI
Puoi anche trovare tutte le nostre attività su Twitter: @CSYvelines_IDFM
Buon viaggio sulle nostre linee!