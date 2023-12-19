Notizie simili

Nessun cambiamento, opta per il biglietto SMS!

Non c'è bisogno di cambiare, ora puoi acquistare un biglietto dell'autobus con il tuo telefono!

Come funziona?

  1. Invia il codice CSY via SMS al 93100,
  2. Riceverai in cambio un biglietto SMS,
  3. Puoi viaggiare sulle nostre linee in tutta tranquillità.

Al costo di 2,50€*, il biglietto SMS ti permetterà di viaggiare per 1 ora senza coincidenze a bordo dei nostri autobus. Il prezzo del biglietto verrà addebitato sulla bolletta telefonica.

*+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.

Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

E per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione tariffe QUI

Buon viaggio sulle nostre linee!

