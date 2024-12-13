Notizie simili

Per motivi di sicurezza e nell'ambito dei lavori relativi al polo della stazione della linea 18 del Grand Paris, la fermata "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" direzione Buc non sarà più servita dalle linee 6161, 6162, 6163 e 6164.
Per prendere queste linee in direzione di Buc, è necessario fare riferimento alla fermata "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Per arrivarci, prendi la passerella della stazione SNCF, dirigiti verso il padiglione 1. Uscendo dal padiglione 1, girare immediatamente a destra e prendere le scale che portano a rue Abbé Rousseaux, siete arrivati alla fermata "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", vedere la mappa qui sotto:
Per consentire migliori collegamenti tra le linee, le linee 6161, 6162 e 6163 in partenza dalla stazione Versailles Château Rive Gauche passeranno quindi dalla fermata "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" (rue Abbé Rousseaux) e non serviranno più la fermata "Gare de Versailles Chantiers-Etats Généraux".
La fermata "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" direzione Buc rimane servita solo dalle linee 6179, 6206 e 6284.
Nella direzione opposta verso Versailles, la fermata "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" viene mantenuta per tutte le linee.
Una domanda su questo cambiamento?
Gli stand informativi avranno luogo:
- Martedì 17 e giovedì 19 dicembre 2024 presso la sentenza del Tribunale di Buc dalle 7 alle 9.30
- giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2025 presso la sentenza della Corte di Buc dalle 7 alle 9.30
- Lunedì 6 e martedì 7 gennaio 2025 alle sentenze Cour de Buc e Abbé Rousseaux dalle 7 alle 19
- da mercoledì 8 a venerdì 10 gennaio 2025 presso le sentenze Cour de Buc e Abbé Rousseaux dalle 7 alle 10 e dalle 15 alle 19.
Per telefono al numero 0 800 10 20 20 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20