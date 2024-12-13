Notizie simili

Per motivi di sicurezza e nell'ambito dei lavori relativi al polo della stazione della linea 18 del Grand Paris, la fermata "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" direzione Buc non sarà più servita dalle linee 6161, 6162, 6163 e 6164.

Per prendere queste linee in direzione di Buc, è necessario fare riferimento alla fermata "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Per arrivarci, prendi la passerella della stazione SNCF, dirigiti verso il padiglione 1. Uscendo dal padiglione 1, girare immediatamente a destra e prendere le scale che portano a rue Abbé Rousseaux, siete arrivati alla fermata "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", vedere la mappa qui sotto: