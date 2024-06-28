Notizie simili

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio del Grand Melun sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024.
- Dall'8 luglio 2024, eccezionalmente gli orari di alcune linee sono adattati
- Inoltre, sabato 20 luglio, in occasione del passaggio della Fiamma a Melun, i percorsi delle linee 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 e 3612 saranno occasionalmente interessati e alcuni punti di fermata non saranno serviti durante l'evento dalle 12:30 alle 16:00.
Orari di alcune linee adattati
- Dall'8 luglio al 1° settembre 2024, l'offerta delle linee 3601, 3602, 3603, 3604 viene adattata
- Dal 2 al 15 settembre 2024, l'offerta delle linee 3601, 3602, 3603, 3604, 3609 è adattata
Passaggio della fiamma sabato 20 luglio dalle 12:30 alle 16:00:
- Linea 3601 : percorso modificato, dettagli qui
- Linea 3603 : percorso modificato, dettagli qui.
- Linea 3604 : percorso modificato, dettagli qui.
- Linea 3605 : percorso modificato, dettagli qui.
- Linea 3607 : percorso modificato, dettagli qui.
- Linea 3610 : percorso modificato, dettagli qui.
- Linea 3612 : percorso modificato, dettagli qui.
