Notizie simili

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio del Grand Melun sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024.

Dall'8 luglio 2024 , eccezionalmente gli orari di alcune linee sono adattati

, eccezionalmente gli orari di alcune linee sono adattati Inoltre, sabato 20 luglio, in occasione del passaggio della Fiamma a Melun, i percorsi delle linee 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 e 3612 saranno occasionalmente interessati e alcuni punti di fermata non saranno serviti durante l'evento dalle 12:30 alle 16:00.