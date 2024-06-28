Notizie simili

Quest'estate, gli orari delle tue linee Grand Melun stanno cambiando con i Giochi di Parigi 2024

Alcune linee saranno influenzate dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ti spieghiamo tutto.

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio del Grand Melun sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024.

  • Dall'8 luglio 2024, eccezionalmente gli orari di alcune linee sono adattati
  • Inoltre, sabato 20 luglio, in occasione del passaggio della Fiamma a Melun, i percorsi delle linee 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 e 3612 saranno occasionalmente interessati e alcuni punti di fermata non saranno serviti durante l'evento dalle 12:30 alle 16:00.

Orari di alcune linee adattati

  • Dall'8 luglio al 1° settembre 2024, l'offerta delle linee 3601, 3602, 3603, 3604 viene adattata
  • Dal 2 al 15 settembre 2024, l'offerta delle linee 3601, 3602, 3603, 3604, 3609 è adattata
Trova i dettagli degli orari di queste linee e di tutte le linee nel tuo territorio sul sito web di Ile-de-France Mobilités.

Passaggio della fiamma sabato 20 luglio dalle 12:30 alle 16:00:

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo

Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari

Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.

I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.

