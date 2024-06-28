Notizie simili

Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee nel territorio di Fontainebleau - Moret sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024.

L'offerta delle linee 1, 4, 6, 8, 14, 207, 208 e 209 è adattata dal lunedì alla domenica, dal 08 luglio al 15 settembre 2024