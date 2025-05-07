Notizie simili

In occasione di maggio in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti accompagna in questo mese dedicato all'uso di questa modalità di trasporto dolce per celebrare e adottare la pratica della bicicletta. Così, sul territorio di Meaux e Ourcq, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette a Meaux e Ocquerre.

Incontra le nostre squadre allo stadio Ostermeyer di Ocquerre mercoledì 14 maggio dalle 14 alle 18 e in Place Henri IV a Meaux mercoledì 21 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura (skid - cavo freno - camera d'aria ecc ...).