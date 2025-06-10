Notizie simili

Cos'è TàD Mantois?
Il TàD Mantois ti permette di spostarti su prenotazione, tra una fermata vicino a te e uno dei principali punti di interesse della tua zona (stazione ferroviaria, centro commerciale, esercizio pubblico, ecc.).
Il servizio copre 255 punti di sosta e 50 punti di interesse, sparsi su tutto il territorio nazionale.
Cosa cambia dal 1° settembre 2025:
Il territorio sarà organizzato in 3 zone, ognuna con i propri punti di interesse, ma anche punti comuni all'intero territorio.
Il servizio sarà potenziato con quattro nuovi veicoli da 9 posti, per viaggi:
- Più diretto
- Più frequenti
Come prenotare?
Sul sito: tad.iledefrance-mobilites.fr
Tramite l'applicazione TàD Île-de-France Mobilités
Oppure per telefono: 0800 10 20 20 (numero verde)
Orari di servizio: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 (esclusi i giorni festivi)
Prenotazione possibile fino a 1 ora prima della partenza
Quanto costa?
Le tariffe regionali si applicano al servizio di trasporto a richiesta TàD Mantois. Puoi trovare l'elenco dei biglietti di trasporto e tutte le modalità nella sezione "Biglietti e tariffe" cliccando qui.
Hai la possibilità di pagare il tuo biglietto con il tuo smartphone inviando TAD54 al 93100.
La convalida del biglietto di trasporto sarà richiesta al momento dell'imbarco sul veicolo.
Trovate il nuovo opuscolo cliccando qui.
Vi auguriamo una grande estate... E un grande ritorno a scuola!