Notizie simili

Dal 1° marzo 2026 è in vigore uno speciale sistema di rinforzo per compensare i lavori di ammodernamento in corso sulla RER B. Le gare di rinforzo sono istituite nei giorni feriali la sera dalle 22 all'1 di notte, e nei fine settimana di:

Da sabato 21 marzo a domenica 22 marzo durante il giorno e la sera

Ponte da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio durante il giorno e la sera

Ponte del lunedì di Pentecoste da sabato 23 maggio a lunedì 25 maggio durante il giorno e la sera

La sera e durante i fine settimana interessati, la linea Express 9517 beneficia di corse aggiuntive e orari prolungati.

Le gare di rinforzo sono dirette tra la stazione di Roissypôle e La Plaine-Stade de France. Servono quindi la fermata Stade de France - Saint-Denis e terminano a Saint-Denis Pleyel, in entrambe le direzioni.

Potete trovare le gare di rinforzo (evidenziate in blu) nel calendario qui sotto.