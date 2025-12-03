Notizie simili

Lavori sulla RER B la sera e nei fine settimana: linea Express 9517 rinforzata!

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Durante l'interruzione della RER B tra l'aeroporto Roissy - Charles de Gaulle e Gare du Nord e/o Châtelet-Les Halles, la linea Express 9517 è rinforzata per facilitare gli spostamenti. Quali servizi sono previsti per voi? Ve li presentiamo qui.

Autobus Express della linea 9517

Dal 1° marzo 2026 è in vigore uno speciale sistema di rinforzo per compensare i lavori di ammodernamento in corso sulla RER B. Le gare di rinforzo sono istituite nei giorni feriali la sera dalle 22 all'1 di notte, e nei fine settimana di:

  • Da sabato 21 marzo a domenica 22 marzo durante il giorno e la sera
  • Ponte da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio durante il giorno e la sera
  • Ponte del lunedì di Pentecoste da sabato 23 maggio a lunedì 25 maggio durante il giorno e la sera

La sera e durante i fine settimana interessati, la linea Express 9517 beneficia di corse aggiuntive e orari prolungati.

Le gare di rinforzo sono dirette tra la stazione di Roissypôle e La Plaine-Stade de France. Servono quindi la fermata Stade de France - Saint-Denis e terminano a Saint-Denis Pleyel, in entrambe le direzioni.

Potete trovare le gare di rinforzo (evidenziate in blu) nel calendario qui sotto.

Scarica l'orario rinforzato per la linea Express 9517

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